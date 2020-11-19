В Москве призвали достойно ответить за признание организацией нарушение прав человека на полуострове

Мир оказался на пороге Холодной войны из-за принятой накануне Генассамблеей ООН украинской резолюции по Крыму. Так отреагировал российский ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский на решение организации.

По его мнению, Москва не должна терпеть подобное отношение к России и призвал дать симметричный ответ.

Напомним, киевский постмайданный режим обнаружил в Крыму "нарушения прав человека". Соответствующий документ поддержали в ООН, в том числе, нынешние лучшие друзья Незалежной – США, Британия, Франция, Германия, три подружки из Прибалтики и прочие союзники. Решение ооновцев политолог назвал "тяжелым бредом".



"Имеет смысл учесть в дальнейшем и в отношении резолюций Генассамблеи, и насчет стран, которые высказались за. Им же когда-нибудь от нас что-нибудь понадобится? Ну и поблагодарить их тогда. С процентами, с привязкой к индексу цен, с учетом инфляции... Хотят холодной войны - будет им холодная война... Заслужили", – написал Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч".

Эксперт отметил, что в ООН почему-то не торопятся осуждать саму Украину за реальные военные преступления в Донбассе и этноцид русскоязычного населения, в том числе, в Крыму. Он напомнил о перекрытом Незалежной еще в 2014 г. Северо-Крымском канале, по которому шла днепровская вода на полуостров.

"Она на правильной стороне истории. На той, где Соединенные Штаты, Западная Европа и их прихлебатели и сателлиты. А по-простому - "шестерки". Их всех вместе взятых 63 и набралось. Немало. Но тем интереснее будет разборка с каждым из них", – подчеркнул политолог.

Одновременно, считает он, нынешние союзники Киева при первой возможности перейдут на другую сторону. Сатановский считает, что никто из них не станет реально воевать ни за украинских майданников, ни послемайданников. Как, впрочем, и кормить их не будут. Вот только резолюцией и поддержат.

Вчера же Генассамблея приняла и российский документ о борьбе с героизацией нацизма. Причем его не одобрили лишь две страны – США и Украина.

