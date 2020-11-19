Наказать хотят всех, кто на стороне белорусского президента

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу призвал ввести санкции против предприятий Евросоюза, которые поддерживают "режим Лукашенко".

Как заявил министр, Белоруссию таким образом следует наказать за гибель Романа Бондаренко, погибшего "в результате жестоких действий" в республике. Поэтому санкции должны касаться также и чиновников и других лиц, причастных к этой трагедии, сообщает "Интерфакс-Запад".

Эстония вместе с Германией, Францией, Великобританией и Бельгией снова подняла вопрос об итогах президентских выборов в Белоруссии во время заседания Совбеза ООН.