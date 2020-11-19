Под ограничения попадут физлица и главы предприятий

Третий пакет санкций Евросоюза в адрес Белоруссии будет включать не только чиновников, но также организации, компании и предпринимателей. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что очередная порция рестрикций является ответом коллективного Брюсселя на жестокие действия белорусских властей в отношении граждан, которые продолжают протестовать против результатов президентских выборов в Республике.

"Эти санкции вновь затронут физлиц, но также организации, глав компаний", – цитирует РИА "Новости" представителя Евросоюза.

Ранее Брюссель грозился ввести новые ограничительные меры после гибели одного из участников протестов участника протестов Романа Бондаренко .

