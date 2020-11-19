Не Байден: назван главный противник России в США

Не Байден: назван главный противник России в США
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что реальная власть в стане демократов сосредоточена в руках женщин

Место главного управляющего в администрации Белого дома в случае победы демократов станет не Джо Байден, а его помощница Камала Харрис. Такое заявление сделал политолог Константин Блохин.

По словам эксперта, вся команда республиканца в основном состоит из женщин. А сама Харрис, вероятнее всего, займет должность вице-президента США.

"Это похоже на управление Дика Чейни во время Буша-младшего, когда вся власть была сосредоточена в руках Чейни", – заявил Блохин.

Специалист напомнил, что в политической системе Соединенных Штатов прекрасный пол действует "почище" мужчин.

"Вспомните хотя бы Хилари Клинтон, которой Байден пророчит место постпреда Штатов в ООН. Для нас это не очень хорошо", – считает эксперт.

В сравнении с агрессивными демократами Трамп до сих пор не развязал ни одного военного конфликта – действующий американский лидер многократно заявлял о том, что Штаты потратили колоссальные ресурсы на Ближнем Востоке впустую. Республиканец постоянно напоминал о том, что израсходованные средства лучше всего было использовать для развития внутренней инфраструктуры, заявил Блохин в интервью "Свободной Прессе". Если Трамп в какой-то степени пытался сосредоточиться на отношениях с Россией, то Байден нацелится на диалог с Евросоюзом, Китаем и Ираном. Вражда Вашингтона с Пекином сойдет на нет, что ударит по Москве.

"Такая политика будет отрывать Россию от Китая и создавать нам неблагоприятные условия в мире", – считает специалист.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что при победе Байдена Москва рискует увязнуть в обостренном конфликте с украинской стороной, о чем неоднократно заявлял оппонент Дональда Трампа. Однако в случае победы демократ сперва сосредоточится на внутренней повестке. 

Егор МАЛКОВ

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