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Украине нужно "вернуть мозги" гражданам, чтобы Незалежная смогла "получить" назад российский Крым. И это единственный способ добиться своего. Об этом заявил экс-губернатор Севастополя, а ныне советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Сергей Куницын.
"Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", – цитирует РИА "Новости" пана Куницына, вещавшего свой спич на телеканале ATR.
Также он считает, что при "возвращении" полуострова не нужно создавать там крымско-татарскую автономию, поскольку в регионе проживает много этносов.
"Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт", – заметил украинец.
Кроме того, пан Куницын не считает правильным переименовывать населенные пункты в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, однако принимать во внимание исторический фон нужно. Соратник Зеленского отказался становиться на чью-либо сторону в регионе.
Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, в которой осуждается якобы нарушение прав человека. Данный документ
вице-премьер республиканского кабмина Георгий Мурадов назвал "лживой антироссийской инсинуацией". Эта резолюция для России не несет никаких последствий.
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