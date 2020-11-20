Судьба российского газопровода решится в ближайшее время, уверены журналисты

Накануне в бундестаге решили опередить американцев и предложили ввести санкции против США. Депутаты отметили, что в Вашингтоне сейчас обсуждают рестрикции против Берлина, а потому действовать нужно быстро. Пока еще есть шанс защитить "Северный поток – 2". СМИ прогнозируют решающую схватку немцев и американцев за завершение газопровода.



Как отмечается в материале издания Die Welt, несмотря на то, что Берлин надеется на позитивный диалог с США после прихода к власти Байдена, не стоит забывать, что он решительно против строительства "Северного потока – 2".

Немецкие власти должны в скором времени дать четкий ответ по ситуации с завершением проекта. До этого момента вопрос оставался открытым. Автор публикации напомнил, что новые санкции Берлин рискует заработать после того, как работы по строительству терминала для американского сжиженного природного газа застопорились. При этом, вероятно, у немцев в ближайшее время не найдется, что предложить Америке взамен на отмену ввода ограничений.

Ранее в бундестаге методы, которыми пользуется Вашингтон, пытаясь добиться заморозки "Северного потока – 2", назвали мафиозными.