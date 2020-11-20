После ультиматума немцев СМИ анонсировали битву Германии и США за "Северный поток – 2"

После ультиматума немцев СМИ анонсировали битву Германии и США за "Северный поток – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Судьба российского газопровода решится в ближайшее время, уверены журналисты

Накануне в бундестаге решили опередить американцев и предложили ввести санкции против США. Депутаты отметили, что в Вашингтоне сейчас обсуждают рестрикции против Берлина, а потому действовать нужно быстро. Пока еще есть шанс защитить "Северный поток – 2". СМИ прогнозируют решающую схватку немцев и американцев за завершение газопровода.

Как отмечается  в материале издания Die Welt, несмотря на то, что Берлин надеется на позитивный диалог с США после прихода к власти Байдена, не стоит забывать, что он решительно против строительства "Северного потока – 2".

Немецкие власти должны в скором времени дать четкий ответ по ситуации с завершением проекта. До этого момента вопрос оставался открытым. Автор публикации напомнил, что новые санкции Берлин рискует заработать после того, как работы по строительству терминала для американского сжиженного природного газа застопорились. При этом, вероятно, у немцев в ближайшее время не найдется, что предложить Америке взамен на отмену ввода ограничений.

Ранее в бундестаге методы, которыми пользуется Вашингтон, пытаясь добиться заморозки "Северного потока – 2", назвали мафиозными. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

СТОП российский оккупант! Донбасс и Крым путинские твари не ваш!
Ответить
Андрей
Да когда же ты своим поносом захлебнёшся.
Тебе не нравится кушать мой понос.
А мне не нравится оккупация путинскими фашистами украинского Донбасса и Крыма!
Как только путинские твари уберутся от туда я перестану кормить тебя своим поносом.
А пока кушай!
Андрей
Ответить
СТОП российский оккупант! Донбасс и Крым путинские твари не ваш!
Да кому нужен ваш поток?
Ну кто ещё хочет под санкции?
Желающих вообще нет.
Наверное будет гнить как турецкий в морской воде.
Выброшенные на ветер газпромовские деньги.
Нет бы газофицировали сельскую местность в России. 60% деревень в России не газофицировано.
А им кремлёвским отморозкам валюту подавай, что бы дворцы да яхты покупать.
Тошнит от фсбшного <цензура>!
Да когда же ты своим поносом захлебнёшся.
ph
Ответить
СТОП российский оккупант! Донбасс и Крым путинские твари не ваш!
Да кому нужен ваш поток?
Ну кто ещё хочет под санкции?
Желающих вообще нет.
Наверное будет гнить как турецкий в морской воде.
Выброшенные на ветер газпромовские деньги.
Нет бы газофицировали сельскую местность в России. 60% деревень в России не газофицировано.
А им кремлёвским отморозкам валюту подавай, что бы дворцы да яхты покупать.
Тошнит от фсбшного <цензура>!
всё будет в порядке, нам немцам он нужен что-бы Окраина нас не шантожировала, а ты одень кострулю и вперёд)))
СТОП российский оккупант! Донбасс и Крым путинские твари не ваш!
Ответить
Да кому нужен ваш поток?
Ну кто ещё хочет под санкции?
Желающих вообще нет.
Наверное будет гнить как турецкий в морской воде.
Выброшенные на ветер газпромовские деньги.
Нет бы газофицировали сельскую местность в России. 60% деревень в России не газофицировано.
А им кремлёвским отморозкам валюту подавай, что бы дворцы да яхты покупать.
Тошнит от фсбшного <цензура>!
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