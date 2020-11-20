Никаких переговоров: Каспаров требует срочной передачи Крыма Украине

Никаких переговоров: Каспаров требует срочной передачи Крыма Украине
Гарри Каспаров. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Шахматный чемпион мечтает о возвращении всех "аннексированных" территорий и отказе от "имперской политики" Москвы

Российские власти обязаны передать Крым под контроль украинских властей в случае победы "демократических сил" в РФ. Такое заявление сделал оппозиционер, международный гроссмейстер Гарри Каспаров.

По словам политика, передача "аннексированного" полуострова должна исключать любые переговоры, которые могут быть характерны для переходного периода. По этой же причине "демократические силы" в случае своей победы не станут проводить референдумов – переизбранный парламент обязан вынести незамедлительное решение о "возвращении" полуострова под контроль Киева.

"А технологии передачи, какое время это займет – это вторично", – уточнил Каспаров в интервью "Крым. Реалии" (признан иноагентом – прим. Ред.).

Оппозиционер добавил, что в будущем власти должны отказаться от курса действующих властей, который заключается в "имперской политике". Прежде всего, "демократические силы" выступят за отказ от всех "аннексированных территорий", ранее входивших в состав царской России и СССР. В XXI веке подобная политическая тактика приносит лишь "беды и разочарования", добавил Каспаров.

Ранее представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын заявил, что для "возвращения" Крыма власти Незалежной должны "вернуть мозги" жителям полуострова. Чиновник уточнил, что не считает необходимым  создавать автономию для крымских татар – достаточно лишь "перевернуть" сознание местного населения.

Егор МАЛКОВ

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Андрей
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Согласно законопроекту об изменениях в КоАП, если публичные призывы об отчуждении части территорий России совершены впервые, то гражданину грозит административный штраф от 30 до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа будет составлять от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Ну для начала. А вообще таких уродов я бы на кол сажал публично.
Гость
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i d i o t
Гость
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На статью себе уже накрякал!!! Штраф, как минимум, а то и что-то посерьёзнее грозит! )))
Гость
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Раз сам Каспаров сказал, значит нужно отдать немедленно.
Гость
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стали забывать про него, решил пропиариться
Гость
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А, ты, <цензура>, кто такой!!!!!
Гость
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Зачем уважаемый интернет-портал транслирует камлания откровенных придурков? Какие ещё демократические силы? Старые, съехавшие с глузду идиоты или очищенные новичком грантососы?
Гость
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почему не защищал карабах? тоже решил вернуть территории
Гость
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А что это оно не спросит пиндосов когда пиндосию индейцам вернут ????
Гость
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ВАЙНШТЕЙН ты кто такой - царская морда ?
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