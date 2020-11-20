Шахматный чемпион мечтает о возвращении всех "аннексированных" территорий и отказе от "имперской политики" Москвы

Российские власти обязаны передать Крым под контроль украинских властей в случае победы "демократических сил" в РФ. Такое заявление сделал оппозиционер, международный гроссмейстер Гарри Каспаров.

По словам политика, передача "аннексированного" полуострова должна исключать любые переговоры, которые могут быть характерны для переходного периода. По этой же причине "демократические силы" в случае своей победы не станут проводить референдумов – переизбранный парламент обязан вынести незамедлительное решение о "возвращении" полуострова под контроль Киева.

"А технологии передачи, какое время это займет – это вторично", – уточнил Каспаров в интервью "Крым. Реалии" (признан иноагентом – прим. Ред.).

Оппозиционер добавил, что в будущем власти должны отказаться от курса действующих властей, который заключается в "имперской политике". Прежде всего, "демократические силы" выступят за отказ от всех "аннексированных территорий", ранее входивших в состав царской России и СССР. В XXI веке подобная политическая тактика приносит лишь "беды и разочарования", добавил Каспаров.

Ранее представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын заявил, что для "возвращения" Крыма власти Незалежной должны "вернуть мозги" жителям полуострова. Чиновник уточнил, что не считает необходимым создавать автономию для крымских татар – достаточно лишь "перевернуть" сознание местного населения.