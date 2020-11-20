Журналисты обратили внимание на весьма неловкую ситуацию, в которую попал разгоряченный юрист

Личный правозащитник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил политических оппонентов своего подопечного в махинациях во время президентской гонки. Юрист настолько разволновался, что по его лице растеклась краска для волос.

Во время жаркого брифинга Джулиани заявил, что команда Джо Байдена незаконно скорректировала дату отправки бланков по почте по прямому указанию от начальства в лице самого Байдена и Хиллари Клинтон, передает РИА "Новости".

Однако предметом пристального внимания американских журналистов стали не слова адвоката действующего президента Соединенных Штатов, а растекшаяся краска для волос на голове разгоряченного юриста.

У Джулиани, отмечает "Пятый канал", явно были поводы для волнения во время пресс-конференции.

Сам Байден выразил готовность отстаивать свою правоту в суде против республиканцев.