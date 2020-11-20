Цель Минска – получить помощь Москвы без создания Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукшенко пользуется протестами в Республике, чтобы добиться привилегий от России. Когда ситуация была крайне сложная, он и своим гражданам, и российскому руководству обещал провести реформу Конституции и наладить интеграционные процессы. Как только протесты пошли на спад, риторика изменилась.

Угрозы Лукашенко переориентировать поставки нефтепродуктов и калия с Прибалтики, поддержавшей белорусскую оппозиц3ию, на Россию, так и остались словами, напоминает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. При этом Лукашенко позволяет себе выпрашивать дополнительные преференции от РФ, чтобы у него не было соблазна вести "многовекторную политику".

"Он почему-то считает, что Москва будет его поддерживать всегда только потому, что у нас будут парламентские выборы. Его основной аргумент: сегодня мы, завтра вы",

– приводит "Украина.ру" слова Абзалова. Проще говоря, Минск просит у Москвы помощи не ради взаимовыгодного сотрудничества, а под угрозой ухудшения внутренней ситуации в стране. "Дайте нам кредит, иначе у вас будет революция", – намекает Лукашенко. С таким отношением ждать укрепления взаимовыгодного экономического сотрудничества РФ с РБ не приходится.

Ранее эксперт объяснил, почему Белоруссия продолжает деловые отношения с Прибалтикой.