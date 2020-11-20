Баку имел право на решение карабахского вопроса военным способом - Алиев

Глава Азербайджанской Республики заявил, что каждая страна вправе себя защищать

Азербайджан имел был вправе на урегулирование карабахского вопроса военным методом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 ноября, президент республики Ильхам Алиев во время обращения к нации.

Глава государства добавил, что Баку принимал попытки по урегулированию ситуации невоенными методами, однако "весь мир" увидел, что позиция армянской стороны препятствует такому сценарию.

По этой причине, добавил глава государства, Баку был вправе решить вопрос с помощью боевых действий в соответствии с резолюцией ООН, передает РИА "Новости".

"Каждая страна имеет право защищать себя, мы тоже себя защитили", – заявил Алиев.

Сам Алиев после заключенного соглашения по Нагорному Карабаху заявил, что силы Баку одержали "блестящую победу", освободив земли "от оккупантов".

Егор МАЛКОВ

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