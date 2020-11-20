Молдавскому лидеру посоветовали внимательно читать международные договоры

Новый президент Молдавии Майя Санду слишком погорячилась, когда, не успев занять столь высокое кресло, уже заявила, что будет требовать от Москвы вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья. Ей нужно еще научиться вежливо разговаривать с РФ и внимательно знакомиться с международными договорами. Такой совет молдавскому лидеру дал военный обозреватель Виктор Баранец.

"Я бы сказал: женщина, вы слишком погорячились. Вы не берите на себя повадки ковбоя Трампа, а понимайте, с какой страной вы разговариваете. И с Россией так разговаривать этой девушке мы никогда не позволим", – сказал "ЦарьГраду" полковник в отставке.



Он напомнил, что по договору между Россией и Молдавией вопрос вывода нашей оперативной группы из Приднестровья может обсуждаться лишь после того, как будет урегулирована политическая составляющая старого конфликта. Чего как раз и нет. Регион, который был когда-то в составе советской Молдавии, по-прежнему требует самостоятельности, указал журналист. Получается, что своим заявлением Санду пренебрегает договоренностями между Москвой и Кишиневом.

По мнению публициста, новоизбранная президент Республики будет долго спекулировать на данной теме, но "расшибет" себе лоб, а наши миротворцы и шагу не ступят по воле "этой дамы". Даже при вполне ожидаемой поддержке коллективного Запада и НАТО.

"Девушка погорячилась. Я думаю, что мы дадим ей возможность остыть. И она должна помнить, что с Россией так разговаривать нельзя, и мы шутить не будем", – подчеркнул Баранец.

Эксперт добавил, что если Санду хочет войны, она ее получит, но вряд ли к такому стремится сам молдавский народ.

Ранее в пятницу, 20 ноября, президент Молдавии в интервью украинскому изданию "Европейская правда" выступила за полный вывод российский войск из Приднестровья. Кроме того, она не согласна с идеей экс-главы Республики Игорем Додоном о превращении страны в федерализацию, сообщает "Общественная служба новостей".

Напомним, для мирного урегулирования вооруженного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, начавшегося в 1992 г., Кишинев, Тирасполь и Москва договорились о вводе на территорию непризнанной Приднепровской Молдавской Республики 14-й армии ВС России в качестве миротворческого контингента. В зону противостояния сторон он вошел с 23 по 31 августа 1992 года.

Сейчас состав объединенных миротворческих сил включает 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины, передает РИА "Новости".

