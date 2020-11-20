К рестрикциям присоединились еще шесть стран Старого Света

Украина поддержала санкционную политику Евросоюза в отношении Белоруссии в качестве наказания за якобы фальсификацию президентских выборов и жестокое подавление протестов в стране.

Таким образом, Киев присоединился к ограничительным мерам против 40 представителей власти Республики. Рестрикции также одобрили Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает сайт Евросовета.

Накануне Брюссель уведомил, что готовится третий пакет санкций против Белоруссии.

