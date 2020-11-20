Новый президент Молдавии начинает свое правление с антироссийской риторики

Отношения между Украиной и Молдавией заметно испортились из-за заявлений экс-президента страны Игоря Додона о статусе Крыма. Но кажется, что с приходом к власти Майи Санду многое изменится. Так, она заявила, что по-прежнему считает Крым частью Украины, а также призналась, что была бы рада лично встретиться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Санду подчеркнула, что ее позиция осталась неизменной с 2016 года. Президент по-прежнему считает полуостров украинским, о чем заявила в интервью "Европейской правде".

"Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом",

– подчеркнула Санду, назвавшая слова Додона о принадлежности Крыма она назвала "глупостью", которой нет объяснения.

К слову, на территории Молдавии по-разному относятся к проблеме Крыма. Общество разделено примерно на 2 части: есть те, кто поддерживают точку зрения Санду, другие же считают иначе.

Президент Молдавии также рассказала, что в ближайшем будущем намерена прилететь в Киев с официальным визитом. Одна из целей ее президентства -"восстановить, "починить" отношения между нашими государствами после того, куда они зашли за последние четыре года, при президентстве Игоря Додона".

В интервью Санду также потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, из-за чего сразу же наткнулась на критику. Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Санду не позволят разговаривать с Россией в таком тоне.