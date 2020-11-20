В поведении активиста обнаружили признаки государственной измены

Власти Соединенных Штатов ищут разные предлоги, чтобы ввести очередные рестрикции в отношении России. Вот тут к месту подвернулось и якобы отравление оппозиционера Алексея Навального, а тот молча наблюдает, как из него делают санкционную дубину. Иначе как объяснить, что он не отреагировал на принятую американскими конгрессменами резолюцию, требующую от Белого дома наложить антироссийские санкции из-за ЧП вокруг блогера.

"Поведение Навального можно расценить как аналог госизмены. Человек знает, что происходит и никак этому не мешает. По сути Навальный соглашается и дальше играть роль пассивного инструмента в руках своих западных кураторов. Не возражает, чтобы его использовали для давления на Россию", – сказал в комментарии "Взгляду" юрист Илья Ремесло.

По его мнению, штатовский истеблишмент использует любой скандал вокруг оппозиционера ради того, чтобы нанести РФ новый ущерб. В качестве очередной "жертвы" Вашингтона маячит проект "Северный поток-2", который никаким образом не связан с берлинским пациентом, отметил эксперт.

Юрист обратил внимание на тот факт, что представители демократов и республиканцев в конгрессе, принимая такое же решение после убийства Джамаля Хашогги (Хашогджи), не были едины, т.к. это затрагивало интересы одной из партий. Зато в отношении недоказанного отравления "Новичком" Навального, как необоснованно утверждает официальный Берлин российскими властями, "все объединились вокруг одной цели".

Эксперт предполагает, что последствия решение конгресса, вероятно, будут, хотя сама по себе резолюция не имеет юридической силы.

Ранее член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин, реагируя на действия американских конгрессменов, заявил, что Москва обязательно ответит Вашингтону. При этом он также признал, что не будь истории с Навальным, Штаты придумали бы другой повод надавить на нашу экономику.

