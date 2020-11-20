Ранее в Баку возбудили уголовное дело в отношении основателя "WarGonzo"

Азербайджан направил официальное ходатайство в Россию об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении журналиста Семена Пегова.

Власти Баку возбудили в отношении основателя "WarGonzo" уголовное дело по целому ряду статей.

Сам же Пегов объясняет повышенное внимание азербайджанцев к своей персоне "разоблачающей работой" участников проекта, передает РИА "Новости".

"Никакие угрозы Генпрокуратуры Азербайджана не смогут повлиять на принципы работы проекта WarGonzo и наши личные убеждения", – отметил Пегов в своем телеграм-канале.

Власти Азербайджана надеются, что Россия согласится сотрудничать с Баку в расследовании уголовного дела.

Ранее стало известно, что Турция готова отправить войска в Карабах в любой момент и уже занялась переброской войск в Азербайджан.