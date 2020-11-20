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России необходимо сделать окончательный выбор – или она с белорусским народом и Республикой, или с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Если с последним, то политика Москвы обречена, поскольку у соседей растут антироссийские настроения. Такую точку зрения высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
По его словам, если РФ предпочтет все-таки белорусский народ, то ей нужно перестать выполнять любые желания Александра Григорьевича.
Эксперт отметил, что уже сейчас бацька начал требовать отдать ему российские нефтяные месторождения, а завтра он позарится на Калининградскую область или Смоленск.
"Он же сказал на пресс-конференции, что, мол, Россия отрезала от нас кусочек. Какой кусочек? Смоленскую область? Или уже Московскую? И такие претензии будут бесконечно", – предупредил российские власти Суздальцев в интервью изданию "Украина.ру".
Политолог считает, что если и дальше потворствовать Лукашенко, Москва может потерять саму Белоруссию ровно так же, как ранее Украину.
По его мнению, бацька никуда не собирается уходить и проводить какие-либо реформы. Лукашенко полагает, что Россия должна сохранить за ним президентское кресло и воевать за это, отметил эксперт.
"Ему нужна гражданская война, которую он объяснит внешним вмешательством. Он никуда не собирается уходить, и он думает, что может обмануть всех: Россию, Путина, белорусский народ, Запад", – резюмировал Суздальцев.
В прошлую пятницу, 13 ноября, Лукашенко в ходе большого интервью для ряда СМИ рисовал на листочке бумаги, как выглядела карта Белоруссии в начале прошлого века и сейчас. Президент хотел картинкой доказать, что оппозиция, управляемая западными фондами, своими акциями протеста может довести страну до распада.
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