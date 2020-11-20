Глава МИД Украины публично высмеял Лукашенко

Глава МИД Украины публично высмеял Лукашенко
Дмитрий Кулеба. Фото: Zuma\TASS
Министр не смог пройти мимо громкого заявления главы РБ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление о том,  что на территории Украины и Польши работают центры американских спецслужб. Только вместо ответного заявления министр опубликовал мем в "Твиттере". 

На странице Кулебы в социальной сети появилась GIF-анимация с британским актером Патриком Стюартом, которрый исполнил роль капитана Пикара в сериале "Звездный путь". На движущейся картинке герой Стюарта делает "фейспалм" -  жест, под которым понимается усталость от странного поведения собеседника и отсутствие желания хоть как-то комментировать сказанное. 

Напомним, что сегодня Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли в Польше и Украине центры спецслужб США. Глава РБ обвинил западных агентов в дестабилизации ситуации в Минске. 

Александр Григорьевич уже не раз обвинял в организации протестов координаторов из соседних стран – Польши, Чехии, Литвы. 

Ранее бывшие коллеги Зеленского высмеяли Лукашенко, записав издевательское видео о его сыне Николае и акциях протеста в Белоруссии.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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колхозник картошечки обожрался
Гость
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А что же еще остается мемам , как не отвечать мемом на заявление маститого политика
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