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Светлана Тихановская продолжает борьбу с режимом в Белоруссии, который она считает преступным. Экс-кандидат в президенты, выступившая за признание ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями, приступила к запуску этого процесса. Об этом сообщили в пресс-службе лидера оппозиции.
Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, который пообещал ей помочь в борьбе с силовиками.
Тихановская назвала организации преступными бандами и пригрозила всем сотрудникам, которые не уволятся до окончания расследования санкциями и арестом имущества. Силовики, которые перейдут на сторону народа, могут рассчитывать на амнистию, говорится в телеграм-канале пресс-службы лидера оппозиции.
Ранее эксперт предсказал крах экономики Республики, который последует после решения Тихановской.
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