Сотрудникам ОМОНа и ГУБОПиК грозит арест имущества и санкции

Светлана Тихановская продолжает борьбу с режимом в Белоруссии, который она считает преступным. Экс-кандидат в президенты, выступившая за признание ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями, приступила к запуску этого процесса. Об этом сообщили в пресс-службе лидера оппозиции.

Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, который пообещал ей помочь в борьбе с силовиками.

Тихановская назвала организации преступными бандами и пригрозила всем сотрудникам, которые не уволятся до окончания расследования санкциями и арестом имущества. Силовики, которые перейдут на сторону народа, могут рассчитывать на амнистию, говорится в телеграм-канале пресс-службы лидера оппозиции.

Ранее эксперт предсказал крах экономики Республики, который последует после решения Тихановской.