В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Антироссийские санкции, введенные против страны в связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены. Такую позицию высказал депутат Европарламента Жером Ривьер в поправке о рассматриваемой европейцами резолюции. 

Депутат полагает, что конфликт на Украине может быть решен только с помощью переговоров нормандском формате – и здесь ключевым моментом станет создание доверия между участниками процесса. Отмена санкций позволить показать России, что в Европе настроены на конструктивный диалог. По его мнению, это позволит добиться "более эффективной имплементации любых соглашений", пишет RT. 

Журналисты, в чьем распоряжении оказался проект резолюции Европарламента, отметили, что в изначальном варианте документа не затрагивается вопрос антироссийских санкций или переговоров относительно конфликта на востоке Украины. Единственное – депутаты указывают, что военные силы РФ якобы "оккупируют большие части Украины в нарушение международного права". Ривьер с помощью своей поправки предлагает депутатам изменить первоначальный текст резолюции, добавив туда тему диалога между Россией и Украиной. 

Напомним, российская сторона много раз подчеркивала, что не участвует в вооруженных конфликтах на Донбассе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Зачем отменять такие полезные для России санкции ? У нас импортзамещение идет полным ходом!
Гость
Ответить
Россия не учавствует в военных действиях на Донбасе? А стрелковы там что делают ?
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