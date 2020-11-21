Додон раскрыл ошибку Санду в отношении России

Додон раскрыл ошибку Санду в отношении России
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава Молдавии уверен, что риторика победителя президентских выборов ухудшит положение в республике

Слова избранного лидера Молдавии Майи Санду о выведении миротворческого контингента российской армии из Приднестровья, а также ее призыв к Киеву об ужесточении политики украинских властей в отношении указанного региона, является серьезным промахом будущего президента республики. Такое заявление сделал действующий глава Молдавии Игорь Додон.

Ранее Санду заявила, что выступает за вывод миротворцев из территории Приднестровья. Более того, избранный президент не поддерживает идею действующего главы республики о федерализации Молдавии.

По словам Додона, Кишинев до сих пор не может решить проблему Приднестровья, в то время как избранный президент просит Украину оказать "жесткое давление" на регион.

"Это серьезная ошибка", – считает глава Молдавии.

Также президент отметил, что большая часть жителей Молдавии выступает за сохранение хороших отношений с РФ и Евросоюзом. По мнению Додона, антироссийская риторика со стороны официального Кишинева приведет к ухудшению положения в Молдавии, о чем действующий глава государства заявил в эфире "НТВ Молдова". 

Ранее Санду выступила с заявлением о том, что украинско-молдавские отношения ухудшились из-за заявлений ее предшественника о принадлежности Крыма. По словам избранного президента, полуостров является частью Украины. Также политик выразила желание встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

М.Санду - это истинный Президент Молдовы
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Так вот новый избранный президент Молдовы М.Санду абсолютно права, в отличие от всех Путинских россиян с загаженными всякими Баранцами мозгами, которые в армии только и делали, что подставляли своё дупло, - никаких российских оккупантов в Молдове больше никогда не будет, потому что так всенародно, всегласно и официально заявил весь народ Молдовы, избрав нового президента М.Санду.
М.Санду - это истинный Президент Молдовы
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так вот это всё абсолютная правда- 90% россиян убеждены, что так всё и должно быть и президент Путин всё делает правильно, а вот новый избранный президент Молдовы М.Санду категорически против всего этого, чтобы «между ней и её мужем (её Молдовой) валялся какой-то грязный Путинский вооружённый КГБэшник и приставал к ней со своей ублюдской Путинской интимностью и нагло требовал своей вседозволенности». Так вот новый избранный президент Молдовы М.Санду абсолютно права, в отличие от всех Путинских россиян с загаженными всякими Баранцами мозгами,
М.Санду - это истинный Президент Молдовы
Ответить
М.Санду категорически против всего этого, чтобы «между ней и её мужем (её Молдовой) валялся какой-то грязный Путинский вооружённый КГБэшник и приставал к ней со своей ублюдской Путинской интимностью и нагло требовал своей вседозволенности». Так вот новый избранный президент Молдовы М.Санду абсолютно права, в отличие от всех Путинских россиян с загаженными всякими Баранцами мозгами, которые в армии только и делали, что подставляли своё дупло, - никаких российских оккупантов в Молдове больше никогда не будет, потому что так всенародно, всегласно и официально заявил весь народ Молдовы, избрав нов
М.Санду - это истинный Президент Молдовы
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В.Баранец на сайте «Утро» написал по этому поводу, что, по его личному мнению, а также по искреннему убеждению 90% запутинских россиян- это всё нормально и даже отлично, когда между мужем и женой в постели лежит Путинский вооружённый КГБэшник и по словам Баранца «абсолютно законно пялит то жену, то мужа в дупло, потому что этот Путинский КГБэшник никуда не уйдёт пока, якобы, муж с женой не договорятся и не прекратят ссориться между собой по поводу постоянного нахождения между ними Путинского КГБэшника», так вот это всё абсолютная правда- 90% россиян убеждены, что так всё и должно быть и презид
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