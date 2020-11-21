Путин продлил контрсанкции против Запада

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Владимир Путин подписал указ о продлении санкций против Запада в ответ на недружественные шаги против России до декабря 2021 года.
Санкции против западных стран были приняты президентом в августе 2014 года. После они ежегодно продлялись.
Ограничения продлили с 1 января по 31 декабря 2021 года. Также глава России поручил правительству обеспечить в должной мере выполнение его указа, пишет РИА "Новости".
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