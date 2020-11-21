Политики пытаются отчаянно угодить республиканцу

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал встречаться с действующим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом и заранее поздравил с победой Джо Байдена. Действия президента Незалежной говорят о том, что он пытается понравиться новому американскому коллеге, считает экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.

По словам политика, Зеленский намерен вызвать симпатию у администрации Белого дома. Проблема же заключается в том, что окончательный результат президентских выборов в Штатах пока что не вынесли, а встреча с Трампом, которую глава Незалежной планировал целый год, так и не состоялась.

Суслов напомнил, что Зеленский чуть ли не первым принялся поздравлять Байдена с победой, на что многие обратили внимание.

"В таких условиях Трамп, естественно, не станет говорить с Зеленским", – убежден эксперт.

По словам Суслова, Украина должна занять выжидательную позицию – какие-то действия на правительственном уровне в отношении Вашингтона Киев может предпринимать лишь после инаугурации победителя президентской гонки. Тогда станет и ясна позиция Штатов в отношении Украины.

Бывший министр экономики добавил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко также полагает, что нравится Байдену.

"Многие говорят, что в случае оказания поддержки Порошенко со стороны Байдена Зеленскому придется тяжело", – заявил Суслов в эфире телеканала Newsone.

Ранее Зеленский заявил, что Украина одержала со Штатами множество мировых побед, а Белый дом является для Киева важнейшим стратегическим партнером.