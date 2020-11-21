Россия ответила Великобритании новыми санкциями

Россия ответила Великобритании новыми санкциями
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны

В ответ на санкции Лондона, связанные с делом Магнитского, Россия запретила въезд 25 гражданам Великобритании. Об этом заявили в российском МИД. 

Как заявила Мария Захарова, в июле власти Британии под "надуманными и абсурдными" предлогами ввели санкции в отношении нескольких российских чиновников. 

"По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать", – приводит ее слова РИА "Новости". 

Она также отметила, что российской стороне до сих пор непонятно, на каком основании Лондон назначает виновных и предъявляет им подобную форму "наказания". Подобное, заявила дипломат, можно назвать попыткой вмешаться во внутренние дела государства со стороны Великобритании и намерением надавить на российскую систему правосудия. 

Напомним, в 2018 году Лондон принял закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Однако только после выхода из ЕС его смогли применить. В результате под санкции попали 25 россиян, среди которых глава СК Александр Бастрыкин. Им запретили въезд на территорию Великобритании, а все активы, находящиеся в этой стране, заморозили. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Придется тяжело: Байден спровоцировал борьбу между Зеленским и Порошенко

Политики пытаются отчаянно угодить республиканцу

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей