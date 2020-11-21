Армения забыла про флаг России на встрече: в МИД объяснили конфуз

Армения забыла про флаг России на встрече: в МИД объяснили конфуз
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool//www.globallookpress.com
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В ведомстве напомнили о сложившихся особенностях протокола

Отсутствие российского флага на запланированной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы правительства Армении Никола Пашиняна в Ереване обусловлено особенностями протокольной практики, которая имеется в каждом государстве. Об этом заявила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в СМИ обратили внимание на то, что на встрече с российской делегацией армянская сторона не вывесила флаг РФ. За спиной Сергея Лаврова и Никола Пашиняна был заметен лишь государственный флаг Армении.

В МИД отметили, что флаг является важнейшим элементом государства, однако не меньшее значение стоит уделять и содержанию переговоров. А во время запланированного визита с представителями какого-либо государства принимающая сторона размещает в зале приема лишь свою госатрибутику.

Такая ситуация характерна для переговоров глав МИД с руководителями государств, уточняет МИД РФ в Телеграм-канале.

В подтверждение заявленного МИД опубликовал фотографию, сделанную во время встречи армянского премьера с Сергеем Лавровым в прошлом году, где также заметен лишь флаг Армении.

По информации РИА "Новости", 21 ноября глава Минобороны РФ вместе с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым прибыл в Ереван на переговоры с кабмином Армении. Позднее делегация направилась в Азербайджан.

Ранее Лавров заявил об "уникальности" переговоров по Нагорному Карабаху. Министр заявил, что соглашения удалось достичь благодаря личному участию главы РФ Владимира Путина.

Егор МАЛКОВ

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