Неопровержимые доказательства: Алиев разоблачил Францию и США в Карабахе

Неопровержимые доказательства: Алиев разоблачил Францию и США в Карабахе
Ильхам Алиев. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Глава назвал подобные действия недопустимыми

Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, состоявшейся в субботу, 21 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у него имеются неопровержимые доказательства участия в карабахском конфликте "наемников" из Франции и США. Он заявил, то они сражались на стороне Армении. 

Среди документов, подтверждающих слова Алиева, числятся фото– и видеофайлы, а также паспорта этих граждан – многие прибыли из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. 

"Некоторые из этих граждан имеют армянское происхождение, другие – неизвестно. Но это не меняет суть вопроса, потому что использование Арменией иностранных наемников, конечно же, недопустимо", – приводят слова азербайджанского президента РИА "Новости". 

Алиев отметил, что и Россия, и Турция являются двумя дружественными для Азербайджана странами. Во время беседы с Шойгу он подтвердил, что все пункты трехстороннего заявления по Карабаху выполняются. При этом президент заявил, что итогом военной операции в регионе стала "блестящая победа азербайджанской армии". 

Напомним, огонь в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября. Стороны конфликта пришли к общему соглашению: каждая остается на занятых позициях, а вдоль Лачинского коридора расположатся российские миротворцы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Додон раскрыл ошибку Санду в отношении России

Глава Молдавии уверен, что риторика победителя президентских выборов ухудшит положение в республике

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей