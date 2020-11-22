Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили

Как на самом деле чувствует себя глава РФ Владимир Путин, рассказал корреспондент, который лично общался с ним.



Автор передачи "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин появился в эфире канала "Соловьев Live" на Ютуб. Журналист заявил, что сплетни, которые с таким воодушевлением распространяли западные СМИ, полная чушь. Напомним, речь шла о том, что президент РФ вскоре может покинуть свой пост из-за якобы ухудшившегося здоровья. Зарубин лично общался с Путиным и заверил, что российский лидер на самочувствие не жалуется. У Владимира Владимировича по-прежнему плотный график – на следующей неделе ему предстоит множество переговоров и мероприятий.

Зарубин добавил, что западные блогеры и журналисты, которые так внимательно следят за здоровьем нашего президента, слишком много смотрят телевизор и "что-то видят".

Весьма неожиданный прогноз о возможном преемнике Путина ранее сделали китайские СМИ. Стать лидером России может глава Чечни Рамзан Кадыров, считают журналисты. В этом случае наша страна поставит США на колени, заявили китайцы.