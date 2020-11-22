Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист

Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили

Как на самом деле чувствует себя глава РФ Владимир Путин, рассказал корреспондент, который лично общался с ним.

Автор передачи "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин появился в эфире канала "Соловьев Live" на Ютуб. Журналист заявил, что сплетни, которые с таким воодушевлением распространяли западные СМИ, полная чушь. Напомним, речь шла о том, что президент РФ вскоре может покинуть свой пост из-за якобы ухудшившегося здоровья. Зарубин лично общался с Путиным и заверил, что российский лидер на самочувствие не жалуется. У Владимира Владимировича по-прежнему плотный график – на следующей неделе ему предстоит множество переговоров и мероприятий.

Зарубин добавил, что западные блогеры и журналисты, которые так внимательно следят за здоровьем нашего президента, слишком много смотрят телевизор и "что-то видят".

Весьма неожиданный прогноз о возможном преемнике Путина ранее сделали китайские СМИ. Стать лидером России может глава Чечни Рамзан Кадыров, считают журналисты. В этом случае наша страна поставит США на колени, заявили китайцы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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В России президентом должен быть только русский человек по душе и только во-вторых русский по национальности!
Гость
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Кстати Кадыров хороший вариант Сталина в современной жизни. Возможно были бы и перегибы, но порядка стало бы точно больше.
Гость с Урала
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Ну пока что из всех возможных вариантов самым логичным является Мишустин. Толковый управленец. Масштаб личности, конечно, не тот, но я бы за него проголосовал.
СтарЫй
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Ну китайцы, слов нет. Понятно одно такое могло прийти в голову только китайцам после самопальной самогонки сделанной из ватника выловленного в выгребной яме.
Гость
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Если лидером России станет Кадыров, то на колени он поставит и Китай тоже.
Гость
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НЕ ДАЙ ГОСПОДЬ ПРИДЁТ КАДЫРОВ ! РОССИИ ХАНА БУДЕТ !!!
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