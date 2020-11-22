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Сергей Аксенов в годовщину энергоблокады Крыма
заявил, что Киев вновь наступает на те же грабли. Пять лет назад полуостров,
который на тот момент получал с Украины 80 процентов электричества, оказался
полностью обесточен. В Херсонской области взорвали опоры ЛЭП. Однако сегодня
ничто не напоминает о прежних трудностях, вызванных диверсией украинских
террористов.
Тем не менее власти Незалежной не оставляют попыток навредить жителям Крыма. Ситуация повторяется – теперь уже с водной блокадой. Об этом Аксенов написал на своей странице "ВКонтакте".
Глава полуострова весьма едко высказался о политике Киева. В Незалежной злорадствуют, надеясь, что проблему нехватки воды российский полуостров преодолеть не сможет.
"…там сейчас много поросячьего восторга и злорадства по поводу тех ограничений водоснабжения, которые мы были вынуждены ввести в этом году", – написал Аксенов.
При этом глава Крыма ясно дал понять, что и этот вопрос наша страна сумеет решить. Ситуацию держит под контролем президент Владимир Путин. Сейчас на полуострове реализуются комплексные мероприятия, которые помогут решить проблемы с водой "раз и навсегда", заверил Аксенов.
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