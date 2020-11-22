Путин обозначил условия признания американского президента

У Вашингтона есть два варианта

Российский лидер Владимир Путин рассказал, в каком случае наша страна готова будет признать итоги выборов президента США. Как отметил главнокомандующий России, в этом вопросе возможны два сценария.



Москва посчитает американские выборы завершившимися в случае, если одна из противоборствующих сторон признает свое поражение. Второй вариант – результаты голосования должны быть подведены на легитимных, законных основах.

При этом, по мнению главы России, система выборщиков, в принципе, не лучший способ проведения выборов. Президент напомнил, что в американской истории не раз бывало, что судьбу страны определяли выборщики, за спиной которых по факту было меньше голосов.

В эфире канала "Россия 1" Путин также пояснил, что наша страна пока не готова поздравить одного из основных участников гонки за высокое кресло – Дональда Трампа или Джо Байдена. Прежде чем признавать победителя выборов, необходимо дождаться завершения внутриполитической борьбы в США. Никакого скрытого смысла в том, что Кремль, вопреки примеру ряда государств, воздержался от поздравления Байдена, нет.

Кстати, пока Трамп с Байденом поочередно заявляют о своей победе на выборах, Россию готовят к ухудшению ситуации в случае прихода в Белый дом демократа. Так, президентство Байдена может вывести из строя банковскую систему РФ.