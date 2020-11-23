Появление крупной российской военной группировки вызвало потрясение в Незалежной

Власти Украины были не готовы к такому шагу президента РФ Владимира Путина в решении вопроса о конфликте в Нагорном Карабахе. Они буквально "остолбенели", узнав об этом, заявил политолог Евгений Сатановский.

Руководство Незалежной в последнее время настаивало на применении силы в Донбассе и Крыму. Для этого военные страны и совместные учения с НАТО проводили, и ядерный удар по России отрабатывали, и высадку десанта из Британии репетировали, добавил аналитик.

По его словам, прозвучавшим в эфире радио "Вести FM", Украина хотела еще и военное сотрудничество Турции предложить. Однако произошедшее в Карабахе вынудило президента Владимира Зеленского поразмышлять, стоит ли это делать.

Остолбенение властей Незалежной вызвало то, что в регионе вдруг появилась многочисленная российская военная группировка, и бои прекратились. Это случилось неожиданно для всех, в том чили и турецкого президента Реджепа Эрдогана, да и в НАТО ничего успели предпринять, отметил эксперт.

В случае, если Киев решится на усиление вооруженного столкновения в Донбассе, как это произошло в Карабахе, у России будут "развязаны руки", подчеркнул Сатановский, передает URA.RU.

Москве, считает он, стоило еще шесть лет назад захватить Киев, Днепропетровск. Запорожье и другие города на левом берегу Днепра, а также, пишет РИА ФАН, юг Приднестровья.

Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение конфликта в Нагорном Карабахе важно для безопасности России. Он также назвал работу миротворцев РФ в регионе слаженной и четкой. Развертывание нашего контингента позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а в целом действия миссии стабилизировали обстановку в регионе, подчеркнул глава государства.