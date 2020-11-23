От многовекторности не отказываются: в Минске пожаловались на Россию

От многовекторности не отказываются: в Минске пожаловались на Россию
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В МИД недовольны спорами со страной вокруг нефтегазовой сферы

Взаимодействие Москвы и Минска может быть более тесным и продуктивным, если бы стороны не были обременены спорами вокруг транзита нефти и газа. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.

Министр отметил, что РФ является для республики основным стратегическим партнером. Белорусская сторона заинтересована в укреплении связей с Москвой во всех экономических сферах, однако при отсутствии разногласий вокруг энергоносителей итоги взаимодействия с северным соседом дали бы более мощный результат.

Макей также добавил, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики, так как более половины (51%) белорусского экспорта составляет Евросоюз, дальнее зарубежье и многие иностранные государства.

"Мы будем развивать отношения со всеми, будь то Восток, Запад, Север или Юг", – заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По словам главы МИД республики, Минск нельзя упрекать в проведении многовекторности политики, так это является вопросом "выживания" государства.

Ранее глава республики Александр Лукашенко упрекнул Москву в отказе на выдачу разрешения для транзита нефти и газа из Казахстана в Белоруссию. По мнению президента, РФ играет ключевую роль в ЕАЭС, однако в один момент Кремлю придется смириться с формированием единого рынка энергоносителей, где у остальных стран появится выбор.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
Ну и выживайте сами,не чё клянчить тогда,пусть вам братский ЕС дарит плюшки,и когда народ опять пойдёт на власть с вилами,не чё плакатся Москве
Ну так вы привыкли как в садике ....Мишка ты будешь дружить только со мной, а иначе игрушку я тебе не дам и ты мне больше не друг - сказал Вовка. Типичная сцена только в интерпретации взрослых.
Гость
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Ничему Лукашенко не учится, как только мало мальски кресло под ним укрепилось, тут же опять затянул старую песню о многовекторности. Я вообще не понимаю, какого ражна мы носимся с этим Лукашенко, давно уже надо было послать его лесом. Как говорится в одной пословице: "Сколько волка не корми, все-равно в лес сморит"
Гость
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Ну и выживайте сами,не чё клянчить тогда,пусть вам братский ЕС дарит плюшки,и когда народ опять пойдёт на власть с вилами,не чё плакатся Москве
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