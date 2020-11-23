"Сколково" и "Роснано" переходят в другое управление

Анатолий Чубайс, в настоящее время занимающий руководящую должность в госкорпорации "Роснано", получит предложение о переходе на новую должность в рамках реорганизационной программы институтов развития. Как отмечает источник, упомянутая российская компания вместе со "Сколково" перейдет в подведомственность ВЭБ.РФ.

В настоящее время неизвестно, какой конкретный пост может получить действующий глава "Роснано". Также реорганизационная реформа предусматривает переход РВК в фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает URA.ru.

По информации РБК, цель реформы заключается в том, чтобы исключить пересечение функций упомянутых платформ с правительственными органами и компаниями, осуществляющими коммерческую деятельность.

Ранее глава "Роснано" отреагировал на слухи о том, что глава РФ Владимир Путин намерен попросить его "заняться Арктикой". Чубайс заявил, что курировать указанное направление не намерен.