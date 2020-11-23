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Анатолий Чубайс, в настоящее время занимающий руководящую должность в госкорпорации "Роснано", получит предложение о переходе на новую должность в рамках реорганизационной программы институтов развития. Как отмечает источник, упомянутая российская компания вместе со "Сколково" перейдет в подведомственность ВЭБ.РФ.
В настоящее время неизвестно, какой конкретный пост может получить действующий глава "Роснано". Также реорганизационная реформа предусматривает переход РВК в фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает URA.ru.
По информации РБК, цель реформы заключается в том, чтобы исключить пересечение функций упомянутых платформ с правительственными органами и компаниями, осуществляющими коммерческую деятельность.
Ранее глава "Роснано" отреагировал на слухи о том, что глава РФ Владимир Путин намерен попросить его "заняться Арктикой". Чубайс заявил, что курировать указанное направление не намерен.
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