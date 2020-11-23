Представлять Байдена в ООН будет темнокожая женщина – СМИ

Представлять Байдена в ООН будет темнокожая женщина – СМИ
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Трамп еще не согласился уступить свое кресло в Белом доме, а его соперник уже делает громкие назначения

Джо Байден, считающий себя победителем на выборах президента США – 2020, планирует сделать постпредом в ООН Линду Томас-Гринфилд. Они работали вместе в команде Барака Обамы.

Линда Томас-Гринфилд – опытный дипломат, во времена президентства Обамы она курировала вопросы Африки в Госдепе США. Но Байден ее выбрал не столько за профессионализм, сколько из конъюнктурных соображений: ему нужно повлиять на настрой в обществе, "поднять моральный дух", пишет Axios.

Женщина, тем более темнокожая, поможет кандидату от демократов привлечь на свою сторону избирателей, что очень важно в нынешней спорной ситуации с Дональдом Трампом. Весьма вероятно, что и на пост своего пресс-секретаря Байден назначит кого-то из "цветных" или женщину. Кроме того, ожидается, что министерские портфели получат несколько этнических латиноамериканцев.

Объявить новый состав правительства Байден планирует 24 ноября. По данным CBS News, 78-летний политик хочет окружить себя людьми, с которыми он уже работал в прошлом. Так, госсекретарем он планирует назначить Энтони Блинкена, вместе с которым в 80-е годы выступал против газопроводов из СССР в Европу, а став вице-президентом, сделал его своим советником по нацбезопасности. Главой администрации Белого дома может стать Рон Клайн, а советником по безопасности Джейк Салливан – с ними Байден также работал в период своего вице-президенства, уточняет "Блумберг".

При этом действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать победу Байдена и подает иски в суд, оспаривая результаты по подсчету голосов в разных штатах.

Ранее президент России Владимир Путин ответил, что нужно для признания Байдена новым лидером США.

Николай ВИКТОРОВ

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Андрей
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Представлять Байдена в ООН будет темнокожая женщина - ТРАНСВИСТИТ
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