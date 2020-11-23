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Для этого одни институты развития должны прекратить свое существование, а другие – перейти под госуправление. Решение об этом подтвердил Михаил Мишустин.
МСП, РЭЦ, "Эскар", Роснано перейдут под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ". А "МСП банк" и банк ДОМ.РФ будут объединены, сообщает РИА "Новости".
Структуры, являющиеся стратегически важными, останутся. К таким относятся Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор.
Ранее стало известно о ликвидации восьми институтов, среди которых те, что отвечают за развитие Дальнего Востока, напоминает телеканал "360".
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