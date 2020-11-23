Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ

Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press|www.globallookpress.com
Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу

Тесные партнерские отношения лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана и раньше вызывали подозрения. Сейчас же между Москвой и Анкарой возникло слишком много разногласий, которые охладили их стремление держаться в альянсе против Запада.

Сотрудничество РФ и Турции приносило пользу каждой из сторон. Россия является крупным поставщиком газа в Турцию, строит там атомную электростанцию, продает вооружение типа С-400. Анкара, в свою очередь, поставляет в РФ свою продукцию, получает деньги за счет многочисленных туристов из РФ и позволяет себе не согласовывать политику с ЕС и США благодаря поддержке союзника в лице Путина, пишет Der Tagesspiegel.

Москва и Анкара нашли общий язык даже по Сирии. В результате Эрдоган получил возможность провести операцию против курдов у сирийско-турецкой границы, а Кремль смог вытеснить из Сирии США.

Однако сейчас в отношениях Москвы и Анкары наметился раскол. Они занимают слишком разные позиции по Сирии, по Ливии, а теперь и по Карабаху.

"Эрдоган поддержал Азербайджан в войне против Армении, но вызвал возмущение Путина, потребовав включить Турцию в переговоры о прекращении огня. Ничего не вышло: Москва разрешила Анкаре лишь разместить несколько офицеров в объединенном командном центре в Азербайджане",

– констатирует германское издание. Впрочем, Запад зря рассчитывает, что альянс Москвы и Анкары будет разбит. Их лидерам удавалось решать и более серьезные конфликты, сохраняя стабильное сотрудничество. Сейчас также, наверняка, удастся снять острые моменты с повестки дня, говорится в статье.

Ранее эксперты пришли к выводу, что Путин сорвал планы Эрдогана по уничтожению Армении. 

О роли Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе четко рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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не смешите угрофины сказками плешивого карлика про союз Турции с кацапетовкой.
Карабах пазал какой у вас угрофинов трусливый союз
Гость
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когда союзник угрофинов Турция да Азербайджан уничтожают войска военного союзника угрофинов армян, то союзник угрофиновка поджавши хвост зарывается под листик боясь оттуда несвоевременно пукнуть
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