Передел мира обернется выгодой для России: названо условие

Передел мира обернется выгодой для России: названо условие
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
США и Европа распадаются, а Китай укрепляется

Поэтому России предстоит довольно серьезный вызов, который она вынуждена принять. Такое мнение выразил на съезде общества "Царьград" академик РАН Сергей Глазьев.

По его словам, в мире стартует всеобщий передел. И, пока США и Европа распадаются, возникает новый лидер - Юго-Восточная Азия с укрепляющим позиции Китаем, экономика которого преодолела падение, вызванное пандемией коронавируса. Наша же страна, если предпримет особые усилия, способна играть значимую роль в происходящих событиях.

После развала СССР Россия лишилась экономической независимости, оказавшись сырьевым придатком экономик Америки и Европы. Отечественное сырье, вывезенные из страны, капиталы – более $1 трлн, – беспрецедентная утечка мозгов позволила Западу еще 25 лет прожить без нужды. А с 2009 года мир вступил в неминуемый период "смены вековых циклов", сообщил эксперт.  

Это происходит в тот момент, когда власти стран-лидеров глобального развития больше не могут обеспечивать подъем и рост экономики и благосостояния в мире. При этом они стараются во что бы то ни стало удержать свое господство и влияние, подчеркнул академик РАН.

Они воюют с возникающими центрами экономической активности, появляющимися в то время, как старые теряют силу, прекращают развиваться. Новые центры, "осваивая другие инструменты, принимая новые способы организации производства и опираясь на особый технологический уклад, совершают экономический рывок", отметил Глазьев. 

И Россия будет играть значимую роль в мире, нужно лишь, успев поймать момент, применить собственный потенциал и инструменты. Нашей стране это под силу, надо только изменить принципы экономического развития, подчеркнул академик.

Ранее эксперты рассказали, что после прихода к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена Россия сможет улучшить взаимоотношения с несколькими странами Ближнего Востока. Также у нашей страны появится возможность наладить сотрудничество с американцами в некоторых двусторонних вопросах.

Полина ДОРОЖКИНА

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