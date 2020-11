Представители Европарламента из Комитета по внешней политике встретятся на предстоящих дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится на странице законодательного органа ЕС в социальной сети "Твиттер".

Отмечается, что европейские парламентарии проведут дебаты не только с Навальным, но и российским активистом Владимиром Миловым.

Встреча представителей комитета ЕС с российскими политиками запланирована на 27 ноября, в пятницу.

🗣️ SAVE THE DATE: On Friday, 27/11 at 11.00 CET, MEPs in @EP_ForeignAff will hold a debate with prominent Russian 🇷🇺 opposition figures and activists, including Alexei Navalny and Vladimir Milov.



More info to come 🇪🇺 @navalny @v_milov @davidmcallister