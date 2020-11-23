Навальному дадут трибуну в Европарламенте

Оппозиционеру в скором времени предстоит жаркий спор с Брюсселем

Представители Европарламента из Комитета по внешней политике встретятся на предстоящих дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится на странице законодательного органа ЕС в социальной сети "Твиттер".

Отмечается, что европейские парламентарии проведут дебаты не только с Навальным, но и российским активистом Владимиром Миловым.

Встреча представителей комитета ЕС с российскими политиками запланирована на 27 ноября, в пятницу.

Мероприятие пройдет в видеоформате.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность

Виноват Запад: в Белоруссии назвали виновника проблем интеграции с РФ

Брюссель не намерен разрывать все связи с Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей