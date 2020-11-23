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Представители Европарламента из Комитета по внешней политике встретятся на предстоящих дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится на странице законодательного органа ЕС в социальной сети "Твиттер".
Отмечается, что европейские парламентарии проведут дебаты не только с Навальным, но и российским активистом Владимиром Миловым.
Встреча представителей комитета ЕС с российскими политиками запланирована на 27 ноября, в пятницу.
🗣️ SAVE THE DATE: On Friday, 27/11 at 11.00 CET, MEPs in @EP_ForeignAff will hold a debate with prominent Russian 🇷🇺 opposition figures and activists, including Alexei Navalny and Vladimir Milov.— AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) November 23, 2020
More info to come 🇪🇺 @navalny @v_milov @davidmcallister
Мероприятие пройдет в видеоформате.
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