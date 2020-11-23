Украина поможет Молдавии создать России проблемы – политолог

Украина поможет Молдавии создать России проблемы – политолог
Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев и Кишинев объединятся против Москвы

Смена политического курса Молдавии разморозит давние конфликты на постсоветском пространстве. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.

Он напомнил, что победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду уже отказалась считать Крым российской территорией и потребовала вывода российских миротворческих подразделений из Приднестровья.

"Ее заявления – угроза того, что замороженные конфликты на пространстве бывшего СССР начинают размораживаться",

– предупредил политолог. Он отметил, что теперь Кишинев и Киев могут сблизиться и вместе действовать против Москвы.

"Украинская армия, несомненно, выступит на стороне Молдавии в ликвидации русского Приднестровья",

– убежден Джаралла. Учитывая, что Приднестровье не граничит с РФ, ситуация может быстро принять неприятный оборот, и тогда придет время для "серьезных решений", пишет сайт "КП".

Ранее эксперт объяснил, почему жители Молдавии поддержали Санду и что теперь будет с Республикой.

Выборы президента Молдавии завершились победой прорумынского кандидата, экс-премьера Майи Санду. Действующий глава страны Игорь Додон считает, что новый лидер уже наделала много ошибок.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Угрофины, а вот как это когда тупорылый плешивый недомерок втират тебе что ты империя, что у тебя величие, что у тебя скрепы что ты должен земли собирать(у соседей), а потом оказывается что ты никакая не империя а кал собачий который может растереть Азербайджан вместе с Турцией.
да к тому же если кидаться на всех, то все могут припаять тебе хотя бы незначительные санкции которые отбросят тебя в нищету
Так может отбросить бесноватые имперские замашки плешивого старого недоумка , да накормить его "новичком", да жить и развиваться как отстальные нормальные государства без великоимперских замашек
Гость
Ответить
Угрофины, а вот как это когда тупорылый плешивый недомерок втират тебе что ты империя, что у тебя величие, что у тебя скрепы что ты должен земли собирать(у соседей), а потом оказывается что ты никакая не империя а кал собачий который может растереть Азербайджан вместе с Турцией.
Гость
Ответить
М
два дебила-это сила
нету у плешивого карлика второго дебила.
Он дебил один-одинешенек
М
Ответить
два дебила-это сила
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