Россия будет бороться за место между США и Китаем

Пандемия коронавируса спровоцирует сильнейший кризис, который приведет к формированию новой двухполюсной системы с центрами в Вашингтоне и Пекине.

Об этом говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). По мнению аналитиков, пандемия уже нанесла серьезный удар по мировой экономике, причем пострадали и "локомотивы" – КНР, США и страны Европейского союза. В результате, в кризисе оказался либеральный мировой порядок, вырос "национальный эгоизм", а режимы контроля над вооружениями просто отмирают.

Как считают аналитики, на фоне всего происходящего, американо-китайские отношения ухудшатся, хотя в Вашингтоне и Москву воспринимают как важного соперника. Однако теперь именно Китай представляется для США как наибольшая угроза.

России, по мнению РСМД, следует наладить стратегический диалог с Китаем, но с учетом политики США. И кроме того, не упускать из внимания отношения с другими важными игроками, вроде Индии и ЕС. Москве необходимо участвовать в формировании новой системы, которая возникнет после пандемии коронавируса, которая пока еще не близка к завершению.