США лишили мир еще одного важного договора – Песков

США лишили мир еще одного важного договора – Песков
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение Вашингтона будет иметь негативные последствия для всех

Выйдя из Договора по открытому небу (ДОН) в одностороннем порядке, США фактически ликвидировали это международное соглашение. Поскольку без Вашингтона документ стал нежизнеспособным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября.

Он отметил, что в Москве с сожалением восприняли решение Вашингтона.

"Договор является очень важным звеном в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями",

– пояснил Песков. Он напомнил, что РФ предупреждала зарубежных коллег о негативном влиянии отказа США от соблюдения Договора по открытому небу еще полгода назад, когда американский президент Дональд Трамп объявил об этом намерении. Как потом объяснили в Вашингтоне, им не понравилось, что российские самолеты-разведчики летали над Белым домом.

Решение США о выходе из ДОН вступило в силу 22 ноября, пишет РИА "Новости".

Договор по открытому небу позволял его участникам, в числе которых были США, РФ, все страны НАТО, Украина, Белоруссия и некоторые другие, совершать наблюдательные полеты над суверенными территориями, чтобы отслеживать военную активность партнеров.

За время своего пребывания во главе США Трамп вышел из международной ядерной сделки с Ираном, из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и отказался продлевать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям с РФ. При этом в Москве уже не рассчитывают, что со сменой власти в Белом доме ситуация улучшится.

Николай ВИКТОРОВ

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