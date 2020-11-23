Москва запретила партнерам передавать информацию Вашингтону

Москва запретила партнерам передавать информацию Вашингтону
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нарушителей Договора по открытому небу ждет жесткий ответ РФ

Страны, которые будут передавать США информацию о России, полученную в результате мониторинга по Договору по открытому небу (ДОН), будут считаться нарушителями этого соглашения. Ответ Москвы последует жесткий. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов в понедельник, 23 ноября.

Ранее США вышли из международного договора, позволяющего полеты над территориями стран-участниц для отслеживания военной активности. При этом американцы потребовали от партнеров по НАТО передавать им данные о России, которые те получат во время патрулирования в рамках ДОН. Российским же самолетам европейцы должны отказывать в полетах над американскими объектами на территории их стран.

В МИД РФ расценивают это как грубейшее нарушение международного договора и призывают участников не идти на поводу у США.

"Рассчитываем на добрую волю" (участников ДОН – прим.ред.), – отметил Гаврилов в эфире "Россия 24". В Москве считают, что европейцы должны быть особенно особенно заинтересованы в сохранении договора, и предупреждают, что "жесткие ответные меры" в случае нарушения положений ДОН не заставят себя ждать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США фактически уничтожили международный Договор по открытому небу, выйдя из него в одностороннем порядке. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Ну конечно страны НАТО не будут передавать развед. информацию об РФ друг другу, ни-ни, дают же честное благородное слово, и как вы вообще могли подумать такое! Мы должны рассчитывать на ДОБРУЮ ВОЛЮ стран, считающих нас врагом, если что - озабоченность выразим (глубокую). Где берут таких идиотов во власти. Вы там совсем ....?!!!
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