Акции протеста в Республики все больше приобретают геополитический окрас

В Белоруссии резко убавилось число сторонников Союзного государства с Россией. Об этом говорят результаты исследования Белорусской аналитической мастерской (БАМ), сообщает сегодня "Коммерсантъ". Только на ноябрь месяц тех, кто выступает за тесное сближение с РФ, уменьшилось сразу на 11% по сравнению с сентябрем.

Подобная тенденция свидетельствует об опасном явлении, которое может привести к напряженным отношениям между Москвой и Минском, предупреждает социолог Анатолий Вардомацкий.

Отмечается, что в опросе участвовала тысяча респондентов. В частности, они отвечали на вопрос: "На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси - в Европейском союзе или в союзе с Россией?". За союз в РФ высказались 40% опрошенных, а 33% предпочли тесные контакты с ЕС. Последний раз эти цифры были иными – 51,6% и 26,7%, соответственно.

Судя по всему, у белорусов резко меняется мнение на происходящее в стране, в том числе во внешней политике. Причем изначально граждане выходили на массовые акции протеста по причине "нечестных выборов", отношения президента Александра Лукашенко к ситуации вокруг коронавируса и жесткого подавления силовиками демонстраций.

Вардомацкий прогнозирует, что если геополитическая повестка станет базовой для белорусов, то может возникнуть "геополитическое напряжение в отношениях с Россией". По его словам, народ начал рефлексировать по поводу поддержки Москвой, оказанной именно бацьке.

На прошлой неделе научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян заявил, что Александр Григорьевич обманывает Кремль своими обещаниями провести конституционную реформу и в скором времени оставить президентский пост. По мнению политолога, Лукашенко в реальности никуда уходить не собирается и снова, как перед августовскими выборами, начинает критиковать Россию и поглядывать в сторону Европы. Мирзаян выдвинул версию, что необходимо в данных условиях предпринять Москве в отношении лидера белорусов.

