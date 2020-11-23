Турция спорит с Россией по поводу миротворцев в Карабахе

Турция спорит с Россией по поводу миротворцев в Карабахе
Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Анкаре мало участия в совместном наблюдательном центре

Турция и Россия разошлись во мнениях по поводу желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пункт на территории Азербайджана, сообщил Reuters турецкий источник.

Ранее в этом месяце Турция и Россия уже договорились о создании в регионе совместного центра для наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, достигнутом сторонами конфликта 10 ноября, что положило конец многонедельным боям между азербайджанскими войсками и этническими армянскими силами в анклаве, пишет Swissinfo.

Соглашение предусматривает развертывание около 2 тыс миротворцев ВС РФ в НКР.

Российским и турецким официальным лицам еще предстоит согласовать параметры механизма мониторинга. Но Анкара – верный союзник Баку – хочет иметь собственный, независимый от единого координационного центра, наблюдательный пункт "для усиления своего влияния в регионе, который она считает ключевым для безопасности Турции", отмечает швейцарское издание.

"Самое большое расхождение во мнениях сейчас – это наблюдательный пункт, который Турция установит на земле Азербайджана", – сказал турецкий источник на условиях анонимности.

По его словам, Москва считает, что Анкаре нет необходимости создавать независимую миссию от совместного центра. "Однако это необходимо для Турции", – подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что переговоры в Москве продолжатся и Анкара рассчитывает в конечном итоге достичь компромисса с Россией.

В любом случае, как мы писали ранее, в азербайджанский Лянкаран продолжают прибывать военные борта из Турции.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября Ереван, Баку и Москва достигли соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Его результатом стало полное прекращение огня и присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта мира и безопасности.

В понедельник, 23 ноября, пришло первое тревожное известие из зоны разведения сил. В Тертерском районе в ходе работы совместной группы по поиску тел погибших вблизи населенного пункта Мадагиз произошел взрыв мины. Погиб один азербайджанский военный, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной НКР, а также с ранениями в Баку был доставлен российский военный. Угрозы его жизни нет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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