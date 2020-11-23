Президент посетил Агдам

Ильхам Алиев сел за руль бронемашины и проехал по землям, которые теперь отошли в собственность Азербайджана.

Президент страны и его супруга посетили Агдамский район, который теперь подконтролен Баку.

"Слава азербайджанскому флагу, азербайджанскому солдату, азербайджанскому народу!" – подписала видео жена Алиева Мехрибан.

Всего на страницы жены главы Азербайджана появилось 6 видео, которые запечатлели момент, когда Алиев ехал за рулем броневика. Из окон можно увидеть обломки, завалы на земле и бескрайнюю степь.