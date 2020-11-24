Вновь чувствует уверенность: эксперт объяснил отказ Лукашенко от транзита власти

Вновь чувствует уверенность: эксперт объяснил отказ Лукашенко от транзита власти
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька обрел почву под ногами и душит протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не желает идти с оппозицией и населением на диалог о передаче государственной власти – в системе координат действующего главы республики нет ни транзита, ни демократических процедур. Такое заявление сделал председатель "Гражданского согласия" Артем Агафонов.

Специалист считает, что решение Лукашенко очевидно, в том числе и по запущенному им лозунгу после президентской кампании: "Любимую не отдают".

"У него хотят забрать любимую. Власть, страну – ему видней", – считает Агафонов.

Глава государства совершенно не принимает во внимание вероятность того, что у "любимой" может иметься свое мнение – об этом для президента нет и речи. Сейчас Лукашенко снова обрел почву под ногами и чувствует былую уверенность – Батька попытается вернуться к политической системе докризисного периода. Однако возможность реализации этого шага остается под вопросом, пишет "Украина.ру",

Несмотря на спад протестных акций, массовые задержания не прекращаются. Власть загоняет в подполье не только явных оппозиционеров, но и представителей мирного протеста, тем самым провоцируя радикализацию, убежден Агафонов.

Уже сейчас, заявил спикер, наблюдается "индивидуальный террор" со стороны участников протестов – в обыденность вошли взрывы и поджоги машин силовиков. Не исключено, что в скором времени на улицах белорусских городов развернется герилья.

"Насилие будет порождать насилие", – считает эксперт.

Ранее Агафонов заявлял, что Россия должна остановить Лукашенко для того, чтобы Белоруссия не превратилась в КНДР.

Егор МАЛКОВ

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М
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кто бы сомневался в трактористе с водкой после бани
крысу скидывать а эту оппозицию с красно белой тряпкой в расход
Гость
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А что нужно гулякам? Я понимаю, что против Лукашенко. Ну они за что? Или может за кого?
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