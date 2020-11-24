СМИ: Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

СМИ: Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Незалежной пытается привлечь внимание к своей персоне

По некоторым данным, представители украинского лидера обратились в офис российского главнокомандующего с просьбой организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ.

Так, источник телеграм-канала "Резидент" уверяет, что Незалежная хочет обменяться пленными с Донбассом до конца этого года. Выстраивание диалога с российским лидером может помочь в реализации этих планов.

Вместе с тем, эксперты издания "Украина.ру" считают, что таким образом Зеленский хочет привлечь к себе внимание. Уровень доверия граждан к украинскому лидеру стремительно падает, а с этим нужно что-то делать. Встреча с Владимиром Владимировичем может обновить политическую атмосферу вокруг президента Незалежной.

Пойдет ли на это Россия, учитывая, что Зеленский имеет обыкновение не исполнять взятые на себя обязательства, станет известно в ближайшее время.

Кстати, бывший депутат Рады Олег Царев убежден, что главная задача Зеленского на сегодняшний день – заполучить как можно больше денег и дальше спокойно жить после окончания президентского срока.

Ольга ФЕДОРОВА

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зачем ввп время тратить на это уе...ще
ну играешь на своем пианино и играй дальше,куда тебе со свинным рылом в калашный ряд петрушка
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