Экс-сопернику Лукашенко грозит до 15 лет тюрьмы

Бабарико обвинили в получении взяток

КГБ Белоруссии сообщило, что официально предъявило обвинение экс-кандидату на пост главы государства Виктору Бабарико. Правоохранители считают, что бывший соперник бацьки получал взятки в особо крупном размере и легализовал эти деньги. 

Вместе с Бабарико такие же обвинения услышали несколько зампредседателей правления "Белгазпромбанка". Как говорится в заявлении ведомства, все обвиняемые кроме бывшего председателя правления признали свою вину. 

Если Бабарико признают виновным по ч. 3 ст. 430 УК, то ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Вторая часть обвинения касается ч. 2 ст. 235 УК – по ней политик может оказаться за решеткой от 4 до 7 лет и заплатить штраф. 

Полина ИВАНОВА

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