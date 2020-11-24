Бабарико обвинили в получении взяток

КГБ Белоруссии сообщило, что официально предъявило обвинение экс-кандидату на пост главы государства Виктору Бабарико. Правоохранители считают, что бывший соперник бацьки получал взятки в особо крупном размере и легализовал эти деньги.

Вместе с Бабарико такие же обвинения услышали несколько зампредседателей правления "Белгазпромбанка". Как говорится в заявлении ведомства, все обвиняемые кроме бывшего председателя правления признали свою вину.

Если Бабарико признают виновным по ч. 3 ст. 430 УК, то ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Вторая часть обвинения касается ч. 2 ст. 235 УК – по ней политик может оказаться за решеткой от 4 до 7 лет и заплатить штраф.