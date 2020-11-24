Украина арестовала 50 судов за морское путешествие в Крым

Украина арестовала 50 судов за морское путешествие в Крым
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Незалежная разыскивает "злостных нарушителей"

Прокуроры "Автономной Республики Крым" (это ведомство относится к украинской Генпрокуратуре и базируется в Киеве) заочно арестовали несколько десятков кораблей за то, что те имели неосторожность без "разрешения" Незалежной воспользоваться российскими портами в Крыму.

В ведомстве заход в порты нашей страны на Крымском полуострове назвали несанкционированным пребыванием кораблей в "закрытых" морских гаванях "временно оккупированного" региона, передает "Радіо Свобода" (признан иноагентом на территории России).

Отмечается, что 11 из полусотни арестованных судов были под флагами России. Теперь спецы Незалежной разыскивают "злостных нарушителей" с тем, чтобы исполнить постановление суда.

Напомним, шесть лет назад киевский режим объявил все крымские порты закрытыми для международного судоходства. Москва же морские гавани своего южного региона закрытыми не считает.

Ранее стало известно, что спецслужбы США и Украины собирают данные об инфраструктуре Крыма. Полуостров подвергся серьезной угрозе со стороны идеологических противников РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

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