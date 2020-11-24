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Госдепартамент США объявил о введении рестрикций против трех российских компаний. На такой шаг Вашингтон пошел из-за закона о нераспространении оружия массового уничтожения .
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральный реестр США , ограничениям подверглись компании "Авиазапчасть", Nilco Group иОАО "Элекон".Последний раз США вводили санкции в конце октября. Тогда в черный список попал российский институт.
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