В черный список попали три компании

Госдепартамент США объявил о введении рестрикций против трех российских компаний. На такой шаг Вашингтон пошел из-за закона о нераспространении оружия массового уничтожения .

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральный реестр США , ограничениям подверглись компании "Авиазапчасть", Nilco Group иОАО "Элекон".