Правящему классу Незалежной нужно как-то объяснять народу состояние полураспада государства

Представители украинской власти страдают "политической шизофренией". Так оценил замглавы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук планы Незалежной создать виртуальный музей "российской агрессии" и электронную базу данных "оккупации" полуострова и Донбасса.

Украинский истеблишмент так упорно пропагандирует эту майданную установку об "агрессии" России, поскольку киевскому режиму нужно как-то "оправдать кризис государственности, когда идет период полураспада" Украины, считает политолог.

"Крым был яркой иллюстрацией этого процесса, так как как бы они не объясняли, крымчане сами высказали свою волю. Эта воля – вернуться в состав России была всегда, но особенно ярко проявилась в ходе второго майдана", – цитирует РИА "Новости" Форманчука.

Также эксперт предположил, что с приходом нового главы Белого дома демократа Джо Байдена американцы опять будут использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию. Это уже "рьяно" показывает президент Владимир Зеленский и его команда. По словам политолога, в Киеве надеются, что Евросоюз и США будут щедро снабжать украинцев средствами на борьбу с РФ, а по ходу решать украинские проблемы, которые не в состоянии урегулировать местная власть.

Ранее сегодня заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил о планах ведомства создать виртуальный музей "российской агрессии" и электронную базу данных по событиям в Крыму и Донбассе. Хронологию "оккупации" полуострова уже почти собрали, а вот с мятежным шахтерским краем еще предстоит повозиться – на него нужно больше времени.

