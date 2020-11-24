Байден окончательно победил в Пенсильвании

Соперник Трампа "взял" ключевой штат в ходе голосования за высший пост в стране

Представитель Демпартии Джо Байден победил на президентских выборах США действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. Об этом объявил губернатор региона Том Вулф.

"Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и (вице-президенту) Камале Харрис", – написал Вулф в своем "Твиттер".

Губернатор поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, которые провели честные и свободные выборы "в невероятно сложное время в истории нашего содружества и страны". Он добавил, что работники комиссий подвергались нападкам, но действовали достойно и превосходно, подытожил Вулф.

Следовательно, демократ получает 20 выборщиков от Пенсильвании и выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тыс голосов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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